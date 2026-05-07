Los alcaldes de A Laracha, Arteixo, Cerceda y Culleredo muestran su rechazo a la planta de biogás en Sondres
Los regidores presentarán alegaciones conjuntas contra el proyecto, por el que el que la plataforma Stop Biogás A Laracha ha convocado una manifestación para el 9 de mayo
El acalde de A Laracha, José Manuel López Varela, se reunió este jueves con los regidores de Arteixo, Carlos Calvelo; Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, y Culleredo, José Ramón Rioboo, con el fin de expresar su rechazo conjunto al proyecto de la planta de biogás que Bioenergía A Coruña pretende instalar en la parroquia de Soandres.
Durante el encuentro, los representantes municipales coincidieron en la necesidad de actuar de manera coordinada ante un proyecto que ha despertado una importante preocupación social e institucional por los posibles impactos que podría ocasionar tanto en el ámbito ambiental como en la calidad de vida de los vecinos del entorno.
Los cuatro alcaldes acordaron presentar alegaciones de forma coordinada al procedimiento administrativo, dado que el emplazamiento del proyecto es en un lugar de A Laracha próximo a los límites con los otros tres municipios. Las alegaciones estarán fundamentadas en la protección del patrimonio, en el riesgo de posibles afecciones a los ríos Anllóns —principal curso fluvial de Bergantiños y fuente de captación de agua de consumo para una parte importante de A Laracha—, y también en los olores asociados a la actividad prevista por las molestias que podrían ocasionar a las personas residentes en las proximidades.
Los alcaldes también pusieron el foco en la presencia continua de vehículos pesados que implicaría la actividad de la planta por las incidencias que podría generar sobre el tránsito rodado y la seguridad vial en la zona.
Además, el alcalde de A Laracha informó a sus homólogos en los otros tres municipios del apoyo del Ayuntamiento a la manifestación convocada por la plataforma vecinal Stop Biogás A Laracha, que partirá este sábado, 9 de mayo, desde la Plaza de Les Sables d' Olonne a las 12.00 horas.
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