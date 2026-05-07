Plan especial de la zona monumental
Betanzos renovará la normas del casco histórico: Permitirá unir edificios por el interior y habilitar aparcamientos en bajos
El Gobierno local prevé aprobar en breve de forma inicial el documento, que se expondrá dos meses al público para alegaciones
El nuevo Pepoch elimina los planes especiales dentro del ámbito y delimita nuevos espacios peatonales
El Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Betanzos (PECH) se expondrá en breve al público tras una larga y alambicada tramitación. El Gobierno local ha recibido ya el documento redactado por Kenda Urbanismo, Ingeniería y Territorio, que elevará a Junta de Gobierno para su aprobación inicial una vez que recabe los preceptivos informes técnicos y de Secretaría e Intervención.
Se trata de un documento clave para avanzar en la protección y conservación del casco histórico, que se rige en la actualidad por unas normas obsoletas de 1992. El Ejecutivo municipal ha avanzado algunas de las novedades que incluye el remozado Pepoch, con el que pretende facilitar y promover la rehabilitación.
El documento, que se expondrá durante dos meses para alegaciones, amparará la unión de edificios por el interior siempre y cuando se cumpla la ley de patrimonio de Galicia. El Concello responde así a la demanda trasladada por propietarios de viviendas de la zona monumental, especialmente las estrechas, con una reforma más compleja por la falta de espacio.
El nuevo plan del casco histórico de Betanzos permitirá también convertir los bajos de edificios en aparcamientos y eliminará el límite de viviendas por edificación siempre que se respeta la ley de habitabilidad, una posibilidad ya amparada por la modificación no sustancial de la normativa aprobada en 2024.
Adiós a los planes especiales en el casco histórico
Otra novedad que deparará el Pepoch es la eliminación de los planes especiales dentro del ámbito del casco. El Gobierno local defiende que este cambio incentivará la construcción al permitir que los dueños de cada solar puedan solicitar licencia sin tener que ponerse de acuerdo con el resto de titulares ni verse supeditados a lo que decidan los propietarios mayoritarios.
El concejal de Urbanismo, Diego Fernández, detalló en pleno que el nuevo plan del casco histórico constituye también una «apuesta por las dotaciones públicas» y avanzó que delimita espacios peatonales en A Ribeira y entre la Rúa Valdoncel con Rúa Nova por la traza de la muralla.
«Se trata de un documento necesario para contribuir a la recuperación del casco», incide el concejal. La aprobación inicial coincidirá con el debate para la aprobación definitiva del plan general: «Estamos en un momento clave para el desarrollo de Betanzos», defiende el Ejecutivo.
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