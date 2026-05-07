La continuidad de las fiestas de Santa Ana de Mera, en Oleiros, en riesgo por falta de relevo en la comisión

Ha finalizado el plazo fijado por la comisión de fiestas de Santa Ana para tomar el testigo en la organización de estos festejos de Mera y nadie en el pueblo ha dado un paso al frente. La actual directiva, que tomó la batuta en 2014, ha colgado un comunicado en redes para aclarar que, a pesar de este contratiempo, Santa Ana no se quedará este julio sin sus fiestas. Será, eso sí, una celebración light, con cargo al remanente del año pasado. Habrá música y fuegos artificiales el día 26 y, si alguien se pone al frente del bochinche o llega algún otro ingreso extra, la programación podría ampliarse a los días 24 y 25.

"Como ya os informamos hace un año, por motivos y circunstancias personales (edad, salud, obligaciones familiares), no podemos realizar todos los trabajos que hicimos estos años atrás y nos limitaremos a invertir el dinero del que disponemos en música y fuegos artificiales", explica la directiva de la asociación cultural, que lleva desde 2019 pidiendo un relevo que no llega.

La directiva, que tomó el testigo in extremis hace 12 años para garantizar la continuidad de estos festejos y preservar 400 años de tradición de la cofradía, no pierde la esperanza y anima nuevamente a los vecinos, especialmente a los jóvenes, a dar un paso al frente. "Deseamos que alguien se anime para el próximo año, no se van a arrepentir", apunta Lucía García, la actual presidenta. Ella sabe bien de lo que habla. Su familia ha jugado un papel fundamental en la preservación de esta celebración. Y es que se da la casualidad de que en los años setenta, fue su padre, Eduardo del Ramallo, el que se puso al frente de la comisión ante la falta de candidatos.

Las fiestas de Santa Ana han mantenido en todos estos años el listón muy alto. Un éxito propiciado por la dedicación de la asociación cultural y a la implicación y apoyo del vecindario. A pesar del arraigo de estos festejos, la falta de relevo vuelve a poner en riesgo su continuidad, al igual que pasó con otras comisiones en la comarca.

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En Mera hay ejemplos que invitan a la esperanza. Precisamente el pasado año, un grupo de vecinos cogió el timón de las fiestas del Carmen tras cinco años sin festejos.