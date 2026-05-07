El Gobierno de Sada apura otro intento de aprobar el prespuesto

Sada celebrará este viernes un pleno extraordinario para intentar aprobar a la segunda el presupuesto de 2026. El Ejecutivo de Sadamaioría ha convocado la sesión a las 9.00 horas tras forzar la oposición el pasado jueves a dejar las cuentas sobre la mesa.

El Ejecutivo continúa las negociaciones con el PP, sin que hayan trascendido avances por el momento. Todo apunta a que el resto de los partidos mantendrán el voto, en contra UPSA, PSOE y el edil no adscrito y abstención el BNG.

Postura del BNG

La formación nacionalista ha sido la única en emitir un comunicado para avanzar su postura. El edil Emilio Graña deja claro que no apoyará el proyecto contable y expresa su «decepción» por «o moi baixo, por non dicir nulo» grado de cumplimiento de los acuerdos que llevaron a su formación a aprobar las cuentas de 2024.

La formación cuestiona los incrementos del gasto en fiestas y policía en contraposición con la baja ejecución de las partidas de empleo, medio ambiente, turismo o normalización lingüística y acusa a Sadamaioría de presentar el presupuesto con un «fin electoralista y victimista».

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"Está claro porque Sadamaioría mira agora á dereita para a posible aprobación dos orzamentos, pois xa da por queimada a oportunidade de volver a pactar nada con BNG", concluye la formación en su comunicado.