Polémica por la tala de árboles a orillas del río Mendo en Betanzos

El BNG de Betanzos reclamó este jueves la «paralización cautelar» de la tala de arbolado a orillas del río Mendo, desde la zona del lavadero de As Cascas y a lo largo de la zona de O Carregal. Los nacionalistas denuncian que la intervención va mucho más allá de la anunciada limpieza y desbroce. «É unha tala abusiva que afecta a un espazo protexido en plena época de cría de aves», advierte la formación, que presentó un escrito para exigir la suspensión cautelar de esta intervención.

El Concello defiende que esta actuación dispone de los permisos de Augas de Galicia, que supervisa los trabajos. El Gobierno local niega que se trate de un «arboricidio» y afirma que se trata de lo «contrario».

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Afirma que los trabajos se centran en la retirada de árboles caídos y restos vegetales acumulados en el lecho del río y en el corte o poda de los ejemplares situados en las orillas que presentaban riesgo de caída o representaban un riesgo para la navegación. «Se trata de unha intervención necesaria e moi demandada», defiende el Ejecutivo, que considera preciso una intervención en «profundidade» por los años sin actuar en este tramo.