La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio

La Policía Local de Arteixo sancionó con 4.000 euros a un Bolt mientras recogía a una vecina para llevarla a su casa dentro del término municipal.

Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado, cuando los agentes se encontraban realizando una patrulla de vigilancia. Los policías interceptaron a uno de los distintivos vehículos verdes de la empresa de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y, al preguntar al conductor este les señala que estaba realizando un traslado de una persona desde el supermercado hasta el domicilio de la clienta, siendo este un servicio urbano. La solicitante del trayecto, cuestionada al respecto, también da la misma versión que el conductor y certifica que se trata de una ruta dentro de la localidad.

El vehículo tenía la autorización de la Xunta para ejercer su trabajo exclusivamente interurbano, y por tanto, al carecer de la licencia municipal, la Policía Local abrió un expediente sancionador a la empresa. Los denuncian por ser presuntos responsables de una infracción muy grave, por lo que la multa asciende a más de 4.000 euros, y les dan un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Sin embargo, si la empresa reconoce la responsabilidad y se ofrece al pago voluntario el importe puede reducirse hasta en un 40%.

Arteixo se une así a las acciones de A Coruña contra estos vehículos. A finales del mes de marzo, el Concello coruñés llevaba 36 resoluciones, 112 actas levantadas y más de 276.000 euros en multas.

Nueva ordenanza del taxi

Para abordar las quejas de los usuarios sobre la falta de taxis, sobre todo en horario nocturno, el Concello de Arteixo también ha aprobado una actualización de la ordenanza. La nueva norma, aprobada en enero, permitirá, entre otras cosas, establecer turnos obligatorios de guardias nocturnas durante 24 horas del día, de carácter rotatorio, y creará una central de radiotaxis para mejorar la accesibilidad del servicio. El uso de estos sistemas será obligatorio para los 28 conductores que tienen licencias para operar en el municipio.

En esta misma norma se incluye la prohibición de que los VTC puedan realizar servicios urbanos mientras no haya una ordenanza que los regule, y siempre bajo el régimen de precontratación.