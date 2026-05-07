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El PSOE de Arteixo exige al Concello "limpiar todas las irregularidades" de la Travesía

El portavoz socialista, Martín Seco, condiciona el voto de confianza dado en el último pleno al cumplimiento de tres mejoras que considera "críticas"

Vista de la Travesía de Arteixo.

Vista de la Travesía de Arteixo. / LOC

RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo insta al Concello a completar la "reposición de la legalidad" en la Travesía de Arteixo. Tras lograr que se moviese una caseta de obra que invadía la acera —denunciada por el PSOE y por la concejala no adscrita desde marzo de 2025—, la formación advierte que este obstáculo es solo "la punta del iceberg" de las deficiencias en la zona.

El portavoz socialista, Martín Seco, condiciona el voto de confianza dado en el último pleno al cumplimiento de tres mejoras críticas. En primer lugar exige el cierre legal de la parcela situada tras la caseta para garantizar la seguridad de los menores. Y, en segundo, urge a regular el caos de tráfico y peatones en la urbanización de Clickfer. Por último, reclama finalizar el tramo de acera entre el centro de salud y dicha urbanización para eliminar el riesgo de atropellos.

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"Pedir disculpas está bien, pero la seguridad vial no se puede hacer a cuentagotas", señala Seco, quen recalca que la agrupación socialista no permitirá más "urbanismo de parches" tras más de un año de "dejadez" municipal en la Travesía.

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