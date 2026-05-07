La Xunta, sobre la antigua demanda del Concello brigantino de un centro de día: "Betanzos contará con uno cuando lo haga la alcaldesa socialista"

La Xunta dejó claro en el último pleno del Parlamento que no entra en sus planes construir un centro de día en Betanzos, una antigua demanda de este municipio, cabecera de comarca que carece todavía de este equipamiento público para atención a mayores y dependientes. "Betanzos va a contar con un centro de día público cuando lo haga la alcaldesa socialista", afirmó rotunda la conselleira de Política Social, Fabiola García, que invitó a la regidora María Barral a seguir los pasos de "alcaldes del PP" como el de Porto do Son: " Ellos son los encargados de impulsarlos. Para algo valen los alcaldes, digo yo. Que tome la iniciativa y ponga en marcha un centro de día y ahí estará después la Xunta financiando las plazas con fondos públicos para que puedan ir todas las personas mayores", defendió.

La conselleira respondió así a la pregunta de la diputada socialista Silvia Longueira, que acusó al Gobierno gallego de prometer este tipo de equipamientos en concellos gobernados por el PP como Carral o Ribeira mientras da la espalda a ayuntamientos como Betanzos, que presta servicio a nueve municipios de la comarca y que demanda desde hace años este servicio para atender a una población envejecida. La representante socialista advirtió de que este tipo de centros son esenciales para "descargar a las familias" de dependientes, descongestionar los centros de salud y "fomentar la sociabilidad" de los mayores, especialmente en localidades de población dispersa como los municipios rurales de la comarca brigantina.

La responsable autonómica negó intereses partidistas y defendió la inversión de la Xunta en el "impulso a la atención de los mayores", aunque dejó en manos de los concellos la construcción de estos equipamientos. Su respuesta ha caído como un jarro de agua fría en el Concello de Betanzos, que ha visto encallar en los últimos años varias de las alternativas barajadas para la puesta en marcha de un centro de día, desde la reforma para este fin del antiguo ambulatorio a su construcción en una parcela de O Carregal con fondos del Next Generation.

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La alcaldesa, María Barral, mostró este jueves su malestar por la respuesta en sede parlamentaria de la conselleira que, criticó, "parecía hasta fuera de sí". "No hay justificación ninguna al trato recibido por parte de la conselleira", criticó la regidora, que afirma que Fabiola García rechazó hasta cuatro peticiones de reunión para abordar este asunto. "Los centros de día son una competencia directa de la Xunta, no de los concellos", subrayó.