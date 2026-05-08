Un acuerdo suscrito de madrugada con el PP permite a Sadamaioría aprobar el último presupuesto del mandato

El pleno de Sada ha dado luz verde al presupuesto de 2026 con el único voto favorable del Ejecutivo de Sadamaioría. El PP y el BNG se abstuvieron y UPSA, PSOE y el edil no adscrito votaron en contra. El Gobierno local ha logrado sacar adelante las cuentas gracias a un acuerdo firmado a las cinco de la madrugada con el PP, como desveló la portavoz popular, Esperanza Arias.

La edil apeló a la "necesidad imperiosa" de que Sada disponga de unas cuentas "actualizadas" para "no paralizar obras y defendió la necesidad de alcanzar consensos "para mejorar la gestión y la calidad de vida en Sada".

El acuerdo entre ambas fuerzas incluye plazos para cumplir compromisos largamente demandados por el PP como el simulacro de tráfico por las obras del río Maior, la recuperación de la Festa dos Maiores, la renovación del alumbrado, la adecuación de un local social en Mosteirón, las aceras de Meirás o la actualización del plan de subvenciones. "Sabemos que el papel lo aguanta todo, pero vamos a estar encima", defendió Arias, que avanzó que mantendrán reuniones mensuales con Sadamaioría para analizar el grado de cumplimiento de lo pactado.

Con este acuerdo, Sadamaioría se apunta una victoria, al lograr aprobar los últimos presupuestos del mandato sin recurrir a una cuestión de confianza, aunque la sesión dejó también patente su aislamiento, su distanciamiento de las fuerzas de izquierda. La edil del PSOE, Almudena Pena, mostró desde el inicio de la legislatura su desconfianza con Sadamaioría y votó hoy en contra de las cuentas por el incumplimiento de los acuerdos que le llevaron a apoyar el proyecto contable de 2024, en concreto, la creación de una zona de baño en la playa urbana. El BNG, socio de investidura de Sadamaioría y su principal apoyo durante todo este mandato, dejó clara su "decepción" con la formación liderada por Benito Portela: "No vamos a poner palos en las ruedas, pero tampoco dar alas a un gobierno inoperante", apuntó Emilio Graña, que expresó con todo su deseo de que el acuerdo con el PP se salde con mejores resultados que el suscrito en su día entre Sadamaioría y su partido : "Ojalá ejecute lo acordado".

Los más críticos fueron UPSA y el edil no adscrito, Fernando España, convencidos de que Sadamaioría incumplirá lo pactado con los populares: "Diez años no se cambian en un documento firmado a las cinco de la madrugada, con nocturnidad", ironizó María Nogareda, que le echó en cara el Ejecutivo que no se pusiese en contacto en ningún momento con ellos para intentar negociar las cuentas. “Al final se sucumbió a este sainete y coacción del señor Portela. Nosotros votaremos en contra porque no se hizo nada a lo largo de estos 10 años. Sada necesita un gobierno que trabaje”, defendió Nogareda, que se mostró convencida de que este acuerdo sitúa a Unidos por Sada como “la alternativa al gobierno”. UPSA y el edil no adscrito criticaron además que se diese luz verde a un proyecto contable informado desfavorablemente por secretaría y con “reparos” de Intervención.

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“Es más importante que se apruebe este presupuesto que quien gobierne”, defendió el alcalde, Benito Portela. El PP, por su parte, dejó claro que la pelota está ahora en el tejado de Sadamaioría: “La responsabilidad de que se cumplan las cosas es del gobierno, nosotros estamos aquí para hacer propuestas. Nosotros hemos llamado a la puerta y nos han abierto”, defendió.