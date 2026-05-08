Arteixo lanza un fondo de 2 millones para agilizar la resolución de averías y desperfectos

El Concello de Arteixo ha puesto en marcha un plan de gestión pública que movilizará 2 millones de euros para agilizar la ejecución de obras menores hasta abril de 2028. A través de la implementación de un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), el Gobierno local busca canalizar esta inversión millonaria hacia proyectos de mantenimiento y reparación que resultan urgentes para el día a día de los núcleos urbanos y rurales. El objetivo principal es que las actuaciones en los barrios ganen en "agilidad y eficiencia administrativa", reduciendo los plazos de espera habituales.

Este modelo consiste en una técnica de contratación pública íntegramente electrónica y abierta para compras de uso corriente y previsible. El sistema permite agilizar la contratación de servicios de obra mediante una estructura en dos pasos: una primera fase de homologación de empresas interesadas y una segunda de licitación rápida. A diferencia de otros contratos, este sistema no limita el número de proveedores participantes durante su vigencia, permitiendo que cualquier empresa que cumpla los requisitos pueda sumarse en cualquier momento.

El sistema está diseñado específicamente para obras de pequeña entidad, estableciendo que los contratos individuales deberán ser siempre inferiores a los 80.000 euros de presupuesto. Las empresas que se incorporen a esta plataforma podrán optar posteriormente a las distintas licitaciones específicas que el Ayuntamiento vaya convocando en función de las necesidades que surjan en el municipio.

El pliego incluye una vía de actuación prioritaria para situaciones de emergencia. Este mecanismo permitirá ejecutar obras de hasta 45.000 euros en un plazo inferior a 10 días cuando existan riesgos inminentes que requieran una intervención inmediata.

Desde reparaciones de viales hasta tareas de saneamiento

Gracias a este modelo, el Ayuntamiento trata de adjudicar de forma más ágil trabajos cotidianos, como reparaciones, mantenimiento de edificios, mejoras en viales, tareas de saneamiento o intervenciones en instalaciones deportivas y culturales, sin necesidad de licitar cada obra de manera independiente.

Cada actuación contará con su correspondiente presupuesto y documentación técnica, la cual variará en función de la importancia de la tarea. El sistema distingue entre obras simples, que podrán ejecutarse con una memoria técnica simplificada, y actuaciones de mayor complejidad que requerirán la redacción de un proyecto técnico completo.

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El Concello establecerá una garantía mínima de un año para todos los trabajos realizados bajo este sistema. Con esta medida, el Gobierno local pretende asegurar que la rapidez en la adjudicación de estos 2 millones de euros no comprometa la calidad final de las infraestructuras ejecutadas.