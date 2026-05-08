Arteixo urbanizará tres calles del barrio de A Cachada en el mes de junio
El Concello realizará obras de mejora en Domingo de Andrade, Pedro de Monteagudo y Maestro Mateo
El Concello de Arteixo arrancará en el mes de junio la urbanización integral de las calles Domingo de Andrade, Pedro de Monteagudo y Maestro Mateo, en el barrio de A Cachada. Con una inversión de 554.000 euros, el proyecto busca revitalizar el casco histórico mejorando la accesibilidad y los servicios básicos.
Las obras incluirán la ampliación de aceras, el soterramiento de líneas eléctricas, la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, y la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano.
El alcalde, Carlos Calvelo, destaca que la actuación mejorará la calidad de vida en esta "zona estratégica" que conecta el paseo fluvial con la travesía principal. El Concello alerta de que se producirán cortes de tráfico puntuales, aunque el acceso a residentes y garajes estará garantizado.
- Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
- Party: el icónico club de la movida coruñesa donde los domingos no tenían fin
- La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
- El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple
- ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
- Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
- Parece California, pero está en A Coruña: la terraza 'oculta' de Bastiagueiro para brindar entre palmeras este verano
- Oleiros saca de la ruina dos casas catalogadas por la Xunta en Perillo