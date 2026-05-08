Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

Arteixo urbanizará tres calles del barrio de A Cachada en el mes de junio

El Concello realizará obras de mejora en Domingo de Andrade, Pedro de Monteagudo y Maestro Mateo

Vista de un muro en la calle Pedro de Monteagudo, en Arteixo.

Vista de un muro en la calle Pedro de Monteagudo, en Arteixo. / LOC

RAC

Arteixo

El Concello de Arteixo arrancará en el mes de junio la urbanización integral de las calles Domingo de Andrade, Pedro de Monteagudo y Maestro Mateo, en el barrio de A Cachada. Con una inversión de 554.000 euros, el proyecto busca revitalizar el casco histórico mejorando la accesibilidad y los servicios básicos.

Las obras incluirán la ampliación de aceras, el soterramiento de líneas eléctricas, la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, y la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano.

Noticias relacionadas

El alcalde, Carlos Calvelo, destaca que la actuación mejorará la calidad de vida en esta "zona estratégica" que conecta el paseo fluvial con la travesía principal. El Concello alerta de que se producirán cortes de tráfico puntuales, aunque el acceso a residentes y garajes estará garantizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
  2. Party: el icónico club de la movida coruñesa donde los domingos no tenían fin
  3. La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
  4. El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple
  5. ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
  6. Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
  7. Parece California, pero está en A Coruña: la terraza 'oculta' de Bastiagueiro para brindar entre palmeras este verano
  8. Oleiros saca de la ruina dos casas catalogadas por la Xunta en Perillo

Arteixo urbanizará tres calles del barrio de A Cachada en el mes de junio

Arteixo urbanizará tres calles del barrio de A Cachada en el mes de junio

Condenado a tres años y ocho meses de cárcel el dueño de una explotación ganadera de Cerceda por intentar matar a su socio

Condenado a tres años y ocho meses de cárcel el dueño de una explotación ganadera de Cerceda por intentar matar a su socio

El colectivo Xiradela de Arteixo celebra el Día da Muiñeira con nueve agrupaciones

El colectivo Xiradela de Arteixo celebra el Día da Muiñeira con nueve agrupaciones

Un acuerdo suscrito de madrugada con el PP permite a Sadamaioría aprobar el último presupuesto del mandato

Un acuerdo suscrito de madrugada con el PP permite a Sadamaioría aprobar el último presupuesto del mandato

Cuatro heridos al chocar un camión y dos turismos en Curtis

Cuatro heridos al chocar un camión y dos turismos en Curtis

Os poetas laureados por Carral: "Os dous estabamos un pouco perdidos pero ningún estaba só de todo"

Os poetas laureados por Carral: "Os dous estabamos un pouco perdidos pero ningún estaba só de todo"

Arteixo lanza un fondo de 2 millones para agilizar la resolución de averías y desperfectos

Arteixo lanza un fondo de 2 millones para agilizar la resolución de averías y desperfectos

El Gobierno de Sada apura otro intento de aprobar el prespuesto

Tracking Pixel Contents