Arteixo urbanizará tres calles del barrio de A Cachada en el mes de junio

El Concello de Arteixo arrancará en el mes de junio la urbanización integral de las calles Domingo de Andrade, Pedro de Monteagudo y Maestro Mateo, en el barrio de A Cachada. Con una inversión de 554.000 euros, el proyecto busca revitalizar el casco histórico mejorando la accesibilidad y los servicios básicos.

Las obras incluirán la ampliación de aceras, el soterramiento de líneas eléctricas, la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, y la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano.

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El alcalde, Carlos Calvelo, destaca que la actuación mejorará la calidad de vida en esta "zona estratégica" que conecta el paseo fluvial con la travesía principal. El Concello alerta de que se producirán cortes de tráfico puntuales, aunque el acceso a residentes y garajes estará garantizado.