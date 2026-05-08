La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros
El BOP oficializa la cesión al Concello de 2,8 kilómetros de carreteras provinciales
La Diputación de A Coruña publicó hoy en el Boletín Oficial de la Provincia la cesión de 2,8 kilómetros de vías al Concello de Oleiros. El acuerdo incluye la avenida de Santa Cristina, remodelada recientemente con fondos provinciales.
El acuerdo de cesión fue aprobado por unanimidad en el último pleno ordinaria y afecta a las carreteras DP-5803, DP-5804, DP-5805, DP-5806, DP-5808 y DP-5809. Se trata de vías con un "carácter marcadamente urbano", explica la institución provincial, que detalla que esta transmisión gratuita incluye los suelos, construcciones y todos los elementos funcionales que forman parte de las vías, con una valoración conjunta de 6,6 millones.
Los tramos cedidos son, en concreto, 953 metros de A Pasaxe a Perillo, el acceso a la playa de Santa Cristina (446 metros), el acceso a la playa de Bastiagueiro (196 metros), la prolongación al mar de la AC-190 en Coruxo (419 metros), el tramo de Pousada a Edreira.
La Diputación destaca que las vías cedidas se encuentran en buen estado de conservación. "Con esta cesión, la Diputación avanza en la racionalización de su red viaria, diferenciando aquellas carreteras que mantienen una función provincial de las que, por su integración en el tejido urbano, responden mejor a una gestión directa por parte de los concellos".
El acuerdo establece que el Ayuntamiento de Oleiros deberá mantener la afectación al dominio público de los bienes cedidos durante los 30 años siguientes a la aprobación de la transmisión", detalla el Ejecutivo provincial. Todos los gastos, inversiones y actuaciones pasarán a ser asumidos por el Concello.
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