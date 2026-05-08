Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros

El BOP oficializa la cesión al Concello de 2,8 kilómetros de carreteras provinciales

Vista de la avenida de Santa Cristina, en Oleiros.

Vista de la avenida de Santa Cristina, en Oleiros. / LOC

RAC

Oleiros

La Diputación de A Coruña publicó hoy en el Boletín Oficial de la Provincia la cesión de 2,8 kilómetros de vías al Concello de Oleiros. El acuerdo incluye la avenida de Santa Cristina, remodelada recientemente con fondos provinciales.

El acuerdo de cesión fue aprobado por unanimidad en el último pleno ordinaria y afecta a las carreteras DP-5803, DP-5804, DP-5805, DP-5806, DP-5808 y DP-5809. Se trata de vías con un "carácter marcadamente urbano", explica la institución provincial, que detalla que esta transmisión gratuita incluye los suelos, construcciones y todos los elementos funcionales que forman parte de las vías, con una valoración conjunta de 6,6 millones.

Los tramos cedidos son, en concreto, 953 metros de A Pasaxe a Perillo, el acceso a la playa de Santa Cristina (446 metros), el acceso a la playa de Bastiagueiro (196 metros), la prolongación al mar de la AC-190 en Coruxo (419 metros), el tramo de Pousada a Edreira.

La Diputación destaca que las vías cedidas se encuentran en buen estado de conservación. "Con esta cesión, la Diputación avanza en la racionalización de su red viaria, diferenciando aquellas carreteras que mantienen una función provincial de las que, por su integración en el tejido urbano, responden mejor a una gestión directa por parte de los concellos".

Noticias relacionadas

El acuerdo establece que el Ayuntamiento de Oleiros deberá mantener la afectación al dominio público de los bienes cedidos durante los 30 años siguientes a la aprobación de la transmisión", detalla el Ejecutivo provincial. Todos los gastos, inversiones y actuaciones pasarán a ser asumidos por el Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
  2. Party: el icónico club de la movida coruñesa donde los domingos no tenían fin
  3. La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
  4. El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple
  5. ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
  6. Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
  7. Parece California, pero está en A Coruña: la terraza 'oculta' de Bastiagueiro para brindar entre palmeras este verano
  8. Oleiros saca de la ruina dos casas catalogadas por la Xunta en Perillo

El instituto Francisco Aguiar de Betanzos, referente estatal en la lucha contra el cambio climático

El instituto Francisco Aguiar de Betanzos, referente estatal en la lucha contra el cambio climático

La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros

La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros

O BNG leva ao Parlamento a situación do CEIDA de Oleiros

O BNG leva ao Parlamento a situación do CEIDA de Oleiros

Cambre incorporará cuatro trabajadores a Servicios Sociales para paliar las carencias del departamento

Sada aprueba el presupuesto tras un pacto 'in extremis' de PP y Sadamaioría: "Sabemos que el papel lo aguanta todo, pero vamos a estar encima"

Sada aprueba el presupuesto tras un pacto 'in extremis' de PP y Sadamaioría: "Sabemos que el papel lo aguanta todo, pero vamos a estar encima"

El PP de Culleredo critica que el Gobierno municipal ha perdido 700.000 euros para el Servicio de Ayuda en el Hogar

El PP de Culleredo critica que el Gobierno municipal ha perdido 700.000 euros para el Servicio de Ayuda en el Hogar

A Laracha solicita informes técnicos sobre la base de telefonía móvil proyectada junto al colegio Otero Pedrayo

A Laracha solicita informes técnicos sobre la base de telefonía móvil proyectada junto al colegio Otero Pedrayo

Arteixo urbanizará tres calles del barrio de A Cachada en el mes de junio

Arteixo urbanizará tres calles del barrio de A Cachada en el mes de junio
Tracking Pixel Contents