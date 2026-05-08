Cambre incorporará cuatro trabajadores a Servicios Sociales para paliar las carencias del departamento

Tras admitir que el departamento de Servicios Sociales se encontraba en una situación "crítica" por la falta de personal, el Concello de Cambre ha anunciado la incorporación de cuatro trabajadores al área, dos de ellos de apoyo administrativo para el Servicio de Ayuda en el Hogar y el otro para la jefatura del departamento, mientras que los otros dos, ya en su puesto, se suman para cubrir las bajas laborales.

Los problemas de personal están detrás de las causas del bloqueo administrativo del consistorio cambrés. Según detalló el concejal de Hacienda, Rubén Vázquez, en el pleno de abril, de las 136 plazas del consistorio que se incluyen en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 21 de ellas estaban sin cubrir, un déficit que afecta sobre todo al departamento de Policía Local. El Ejecutivo de Diana Piñeiro ha intentado solucionar el problema de personal con nuevos procesos de selección para las áreas de obras y servicios, régimen interior o servicios sociales.

Vázquez ya había anunciado en la sesión plenaria que en la primera quincena de este mes de mayo se incorporarían dos auxiliares administrativos para Servicios Sociales. Uno de ellos, señala el Concello este viernes, cubrirá la baja de la coordinadora del área "con el objetivo de reforzar la organización interna", mientras que el otro administrativo realizará los servicios de atención a los vecinos.

"Prioridade para o goberno"

Los socialistas habían criticado en el pleno que no había nadie que realizara las tareas de recepción y había acusado de "desidia" al Ejecutivo con la gestión del departamento por incorporar a personas "sin experiencia" al área, mientras que una vecina presente en la sesión había denunciado problemas con la nueva concesionaria de atención domiciliaria.

De las otras dos nuevas corporaciones, una trabajará en la gestión del Servicio de Ayuda en el Hogar para ofrecer una "atención más individualizada" a los usuarios, mientras que la otra se encargará de agilizar la tramitación administrativa, expedientes, convocatorias y otros programas sociales. Además, el Ejecutivo cambrés anunció que el proceso para incorporar a nuevos educadores sociales está en un estado "muy avanzado" y que ya se está preparando una nueva lista de contratación para trabajadores sociales.

La alcaldesa destacó que "o reforzo dos Servizos Sociais é unha prioridade para o goberno local", y subrayó la necesidad de seguir mejorando la capacidad de atención del departamento ante el "incremento da carga de traballo nos últimos meses".