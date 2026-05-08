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El colectivo Xiradela de Arteixo celebra el Día da Muiñeira con nueve agrupaciones

La asociación reunirá a cerca de 200 bailadores en el Paseo do Balneario el 10 de mayo para ejecutar la 'Muiñeira de Santaia de Moar'

Imagen de archivo de otra edición del Día da Muiñeira en Arteixo.

Imagen de archivo de otra edición del Día da Muiñeira en Arteixo. / LOC

RAC

Arteixo

Arteixo se convertirá este domingo, 10 de mayo, en el epicentro del folclore gallego con la celebración de la trigésimo octava edición del Día da Muiñeira. Organizado por la Asociación Cultural Xiradela, el evento reunirá a partir de las 18.00 horas a 9 agrupaciones procedentes de municipios como A Laracha, Carballo, Vimianzo o Betanzos.

Cerca de 200 bailadores llenarán el Paseo do Balneario para ejecutar de forma conjunta la Muiñeira de Santaia de Moar. La cita busca poner en valor el baile tradicional y garantizar el relevo generacional. "O noso folclore está moi vivo e os rapaces son os protagonistas", destaca la presidenta de Xiradela, Uxía Verdía.

En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Campo da Festa. Tras tres pases de baile, los participantes recibirán un recuerdo y una merienda como broche final a esta cita histórica que se celebra desde 1987.

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Arteixo también acogerá este sábado, 9 de mayo, la semifinal de Xogade de Patinaje Artístico en la modalidad de grupos show (Coruña Norte), una cita enmarcada dentro del programa deportivo de la Xunta Xogade, para niños y niñas de Primaria y Secundaria. El evento, organizado por el Club Patín Axel-Arteixo con la colaboración del Concello de Arteixo, reunirá a decenas de participantes en el Palacio de los Deportes de Arteixo.

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