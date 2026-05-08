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Cuatro heridos al chocar un camión y dos turismos en Curtis

Fueron trasladados por los servicios de emergencia a un centro hospitalario tras ser asistidos en el lugar del accidente

La Guardia Civil regulando en tráfico tras un accidente.

La Guardia Civil regulando en tráfico tras un accidente. / Bernabé / Javier Lalín

RAC

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado a las 20.00 horas de este jueves en la carretera N-634, a su paso por Curtis. En el siniestro se han visto implicados dos turismos y un camión y los cuatro heridos fueron evacuados y trasladados a un centro hospitalario después de ser asistidos en el lugar del accidente por los servicios de emergencia.

Fue el sistema automático de llamada de emergencia (ecall) de uno de los vehículos afectados el que trasladó la alerta al 112 Galicia, que también recibió la llamada de varios particulares que solicitaban asistencia médica para los ocupantes.

El centro de atención a las Emergencias 112 Galicia coordinó el operativo, en el que participaron el servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, los bomberos de Betanzos, el GES de Curtis, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos de Protección Civil de la localidad.

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A causa del accidente, la circulación se vio afectada a la altura del kilómetro-634, con el corte dos carriles, aunque se restableció poco después sin que se registrasen retenciones de importancia.

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