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El instituto Francisco Aguiar de Betanzos, referente estatal en la lucha contra el cambio climático

El alumnado del IES Francisco Aguiar posa con el premio junto a docentes y la alcaldesa de Betanzos.

El alumnado del IES Francisco Aguiar posa con el premio junto a docentes y la alcaldesa de Betanzos. / LOC

RAC

Betanzos

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido al instituto Francisco Aguiar de Betanzos por su eficacia en la reducción de la huella de carbono. Se trata del único centro de Galicia y uno de los pocos institutos públicos de España que ha logrado acreditar de manera oficial y auditada una disminución real de su impacto ambiental.

Este reconocimiento supone la culminación de un trabajo iniciado en 2021 que estuvo liderado por los propios estudiantes, que propusieron medidas de mejora ambiental y eficiencia energética. 

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