A Laracha solicita informes técnicos sobre la base de telefonía móvil proyectada junto al colegio Otero Pedrayo
El Concello mantuvo una reunión con la comunidad educativa y los vecinos en la que explicó las limitadas competencias municipales de las que dispone en este ámbito
El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Educación, Patricia Bello, se reunieron este viernes con la dirección y la ANPA del colegio Otero Pedrayo, así como con vecinos de la zona, para detallar la situación administrativa de la estación base de telefonía móvil proyectada junto al colegio. Durante el encuentro, el regidor explicó las limitadas competencias municipales en este ámbito, regulado estrictamente por normativa estatal.
López Varela desglosó los pasos dados desde 2023, destacando que las obras permanecen paralizadas por decreto municipal. Sin embargo, aclaró que estos proyectos se rigen por el sistema de declaración responsable, lo que elimina la necesidad de una licencia urbanística previa y reduce la intervención del Concello a verificar la compatibilidad del suelo y las autorizaciones sectoriales.
Para ofrecer mayores garantías, el Ayuntamiento ha solicitado informes técnicos y jurídicos al Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El Gobierno local se compromete a seguir informando y agotando sus vías de actuación ante una infraestructura que genera gran preocupación social.
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