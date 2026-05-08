O BNG leva ao Parlamento a situación do CEIDA de Oleiros
O grupo recorda que o pasado mes de decembro fíxose público que os traballadores e traballadoras estaban a sufrir atrasos no pagamento das súas nóminas
O BNG acaba de levar ao Parlamento a situación do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental (CEIDA) que acolle o castelo de Santa Cruz, en Oleiros, dende hai 26 anos.
O grupo recorda que o pasado mes de decembro fíxose público que os traballadores e traballadoras estaban a sufrir atrasos no pagamento das súas nóminas, e posteriormente apareceron varias informacións nos medios de comunicación que indicaban problemas, como mínimo, de entendemento entre as institucións responsables do CEIDA.
Por un lado, pola falta de renovación do posto de dirección, xa que o director debía estar xubilado desde o mes de outubro de 2025, cando fixo 70 anos, e, por outro, as acusacións en relación cos posibles problemas de xestión.
A Consellaría de Medio Ambiente e Cambio Climático chegou a afirmar que poría en marcha unha auditoría en relación con este último asunto, da que non se coñeceu máis nada, tal e como asegurou o BNG, que esixe explicacións.
