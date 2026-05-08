El PP de Culleredo critica que el Gobierno municipal ha perdido 700.000 euros para el Servicio de Ayuda en el Hogar

El PP de Culleredo ha acusado al Ejecutivo local liderado por Juan Ramón Rioboo de perder hasta 700.000 euros por no adherirse al acuerdo entre la Xunta y la Fegamp para "aumentar un 50%" la aportación económica para el Servicio de Ayuda en el Hogar. Los populares alertan que esta decisión provoca que el municipio sea el único de toda la provincia que no se suma al convenio, el "mayor incremento de financiación social aprobado en Galicia" para la atención domiciliaria.

Su portavoz, Izaskun García, ha tachado la situación de "gravísima" y ha exigido explicaciones al Gobierno municipal. "Hablamos de dinero para atender a personas que necesitan apoyo en su día a día. Y Culleredo se ha quedado fuera mientras todos los demás concellos de la provincia sí hicieron los deberes", dijo.

El acuerdo entre la Xunta y la Fegamp aprobado a principios de este año permite subir la financiación autonómica al servicio de 12 a 16 por hora durante 2026 hasta alcanzar los 18 euros por hora en 2028. Los populares basan su denuncia en que a finales de marzo se publicó la orden para dar a los ayuntamientos un mes de plazo para sumarse al convenio.

El PP ha reclamado que el Gobierno local explique por qué Culleredo se ha quedado fuera del acuerdo, y si es el "caos organizativo" del consistorio lo que impidió adherirse en plazo o "porque no podía garantizar los requisitos exigidos" por tener el contrato caducado desde 2017. "Las dos posibilidades son muy graves y, en cualquier caso, los vecinos merecen una explicación", señaló García.

El Ejecutivo cullerdense calificó la acusación como "nuevo ejercicio de tergiversación" del PP y su "obsesiva estrategia electoralista". Según el Concello, el incremento pactado para este año "es un derecho que les corresponde por defecto" a las entidades locales. En Culleredo el acuerdo entre la Xunta y la Fegamp se debatió en el pleno de febrero a raíz de una moción de Alternativa dos Veciños, que reclamaba que la Xunta asumiera el 100% del coste de estos servicios y que fue aprobada con el apoyo del PSOE y el BNG.

El Gobierno local señaló que el PP "vuelve a quedar en evidencia al actual como emisario del PP de Galicia", ya que fue el único grupo que no apoyó la moción en el pleno. Los populares se abstuvieron tras solicitar una enmienda para reclamar también la aportación estatal. El Ejecutivo instó a la formación a "dejar de manipular de forma descarada", ya que ofrece "cifras falsas". "Ni el acuerdo sube un 50%, ni esa cuantía de 700.000 euros que dicen, sino que queda a años luz de lo que destina el Ayuntamiento de Culleredo a la dependencia ante la falta de interés de su partido por apoyar a vecinos en esta situación".

El servicio sigue sin licitarse

El Concello había anunciado a finales de febrero que el expediente para licitar el servicio de atención domiciliaria está iniciado desde enero y que, "en próximos días" se publicaría en el portal de contratación del Estado. Consultado por este medio, el Ayuntamiento ha asegurado que los pliegos del servicio ya están elaborados y que "en breves" saldrá a licitación.

El PP local considera que esta pérdida de financiación "vuelve a demostrar el deterioro de la gestión municipal". Este jueves también denunciaron la pérdida de una ayuda para un taller de empleo de 400.000 euros por no presentar a tiempo la cuenta general de 2024, aunque el Ejecutivo local apuntó que podría presentarse en segunda convocatoria. "Las consecuencias las pagan los vecinos. Y ahora los perjudicados son las personas que necesitan cuidados y las familias que necesitan apoyo en casa", criticó la portavoz popular.