Bergondo finaliza las obras de mejora en A Brea y Sobre a Igrexa

El Concello de Bergondo ha concluido los trabajos de renovación y mejora de la red de pluviales en los núcleos de A Brea y Sobre a Igrexa, en Guísamo. Las obras responden a las demandas vecinales para evitar las acumulaciones de agua y desbordamientos.

La intervención en A Brea costó 22.381 euros y consistió en la ejecución de un nuevo colector. En Sobre a Igrexa, el Concello instaló un colector y cinco pozos de registro. La obra ascendió a 24.776 euros.