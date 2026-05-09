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Bergondo finaliza las obras de mejora en A Brea y Sobre a Igrexa

Zona en la que se intervino en Sobre a Igrexa, en Guísamo.

Zona en la que se intervino en Sobre a Igrexa, en Guísamo. / LOC

RAC

Bergondo

El Concello de Bergondo ha concluido los trabajos de renovación y mejora de la red de pluviales en los núcleos de A Brea y Sobre a Igrexa, en Guísamo. Las obras responden a las demandas vecinales para evitar las acumulaciones de agua y desbordamientos.

La intervención en A Brea costó 22.381 euros y consistió en la ejecución de un nuevo colector. En Sobre a Igrexa, el Concello instaló un colector y cinco pozos de registro. La obra ascendió a 24.776 euros.

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