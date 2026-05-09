El BNG pide al Gobierno local de Culleredo una reunión del Consello Escolar por los problemas en centros educativos

El BNG de Culleredo reclama al Gobierno local que convoque una sesión del Consello Escolar Municipal, que, afirma, nunca se ha reunido en lo que va de mandato pese a las "peticiones reiteradas" del Bloque. Los nacionalistas consideran que el "máximo órgano de participación ciudadana en materia educativa" debe abordar los problemas en este ámbito.

El Bloque denuncia la "reducción del personal de apoyo" en los centros educativos y la "amenaza del aumento de precio del comedor escolar en Tarrío". También considera que el Consello es el lugar en el que se deben tratar las listas de espera en escuelas infantiles y las "continuas quejas" de los consejos escolares en distintos centros del municipio "referidas al deficiente mantenimiento", así como "por qué no se da solución a demandas que se repiten todos los años".