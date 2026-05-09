Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en el antiguo concesionario de Opel en la avenida das Mariñas
El fuego se originó en unos palés ubicados al fondo de la nave
Los bomberos de Oleiros sofocaron este sábado un incendio declarado en el antiguo concesionario de Opel, situado en el número 330 de la avenida das Mariñas. El aviso se produjo en torno a las 19.30 horas, momento en el que los efectivos se desplazaron hasta el lugar.
El fuego se originó en unos palés ubicados al fondo de la nave. Tras extinguir las llamas, los bomberos procedieron a ventilar el interior del inmueble y realizaron comprobaciones de temperatura y gases para garantizar la seguridad de la zona.
Una vez que los valores fueron correctos, los efectivos dieron por finalizada la intervención y regresaron al parque. Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Oleiros y, posteriormente, el propietario de la nave.
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