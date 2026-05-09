Es noticia
Día das Letras Galegas

Cambre rende homenaxe desde o sábado 16 de maio á autora Begoña Caamaño

Sementeira de Cambre organiza un concerto en Sigrás, e o acto institucional será o domingo en Vila Concepción

Begoña Caamaño, fotografiada en 2013. | Xoán Álvarez

Begoña Caamaño, fotografiada en 2013. | Xoán Álvarez

RAC

Cambre

Cambre renderá homenaxe a próxima fin de semana á xornalista e escritora Begoña Caamaño, homenaxeada na edición desde ano do Día das Letras Galegas. Ás 12.00 horas do sábado 16 de maio Sementeira de Cambre organizará un concerto na Pista do Souto, en Sigrás, no que participarán dúas formacións principais da entidade, un coro de nenos dos centros Gonzalo Torrente Ballester e Portofaro e o alumnado da escola Sementeira e da agrupación Aires de Sigrás.

O acto institucional será ás 11.30 horas do domingo en Vila Concepción, onde se lerá obra de Begoña Caamaño con acompañamento musical e a proxección do documental sobre a súa vida e traxectoria elaborado pola Real Academia Galega. No acto lembrarase a súa traxectoria literaria e o compromiso cultural e social. A alcaldesa, Diana Piñeiro, destacou a importancia de actividades «que manteñan viva a nosa lingua» e acheguen a cultura galega á mocidade.

TEMAS

