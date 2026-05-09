Carral asegura el relevo de su receta estrella con los talleres infantiles de la Festa do Pan

Una nueva generación de panaderos comienza a tomar forma este fin de semana en Carral. Los talleres infantiles de elaboración de bolos, enmarcados en la XXII Festa do Pan, vuelven a ser uno de los grandes atractivos de la programación, contribuyendo a garantizar el relevo de una de las recetas más emblemáticas del municipio de la mano del Concello y la Asociación de Panadeiros.

El interés por esta actividad para los más pequeños y pequeñas se hizo evidente desde primeras horas de la mañana, con largas colas en el puesto de elaboración. Una imagen que también se repitió en los espacios de venta de bollos y de los populares bocadillos cardiosaludables, elaborados con pan, aceite, tomate y jamón.

Taller infantil de elaboración de pan de Carral. / LOC

La jornada inaugural continuó con las actuaciones de la charanga Noroeste y Gaeloc Medieval, la representación teatral O toxo a cargo del alumnado del IES de Carral, un espectáculo de zancudos y malabaristas y la verbena nocturna con Dúo D’Vicio y el grupo América de Vigo.

Programación del domingo, 10 de mayo

La Festa do Pan continuará este domingo, 10 de mayo, a partir de las 11.00 horas. Será entonces cuando reabra la exposición y venta de pan, el bocadillo cardiosaludable, la feria medieval, los expositores de asociaciones y centros educativos, y talleres de pan y pulseras de cuero. A las 11.30 horas actuará Gaeloc Medieval, seguido del expositor Pan en 3D a las 12.00 horas.

A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne y la posterior procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela. La programación continuará a las 13.30 horas con una nueva actuación de Gaeloc Medieval y a las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo de la Orquesta Acordes.

Festa do Pan de Carral. / LOC

Por la tarde, a las 16.00 horas, la charanga Sorcha Show Band animará el Campo da Feira, seguida a las 16.30 horas por otra actuación itinerante de Gaeloc Medieval por las calles, junto con la continuidad de los talleres y el expositor Pan en 3D. A las 17.00 horas tendrá lugar el espectáculo Rufina e Benito, en el que se repartirán trozos de Carral entre el público asistente para que pueda degustar esta delicia carralesa.

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La jornada proseguirá con nuevas actuaciones de Gaeloc Medieval a las 18.00 horas y de la charanga Sorcha a las 18.30 horas. La Festa do Pan se despedirá a partir de las 20.00 horas con la sesión musical nocturna a cargo de la Orquesta Acordes.