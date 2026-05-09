Carral asegura el relevo de su receta estrella con los talleres infantiles de la Festa do Pan
La celebración continuará este domingo, 10 de mayo, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela
Una nueva generación de panaderos comienza a tomar forma este fin de semana en Carral. Los talleres infantiles de elaboración de bolos, enmarcados en la XXII Festa do Pan, vuelven a ser uno de los grandes atractivos de la programación, contribuyendo a garantizar el relevo de una de las recetas más emblemáticas del municipio de la mano del Concello y la Asociación de Panadeiros.
El interés por esta actividad para los más pequeños y pequeñas se hizo evidente desde primeras horas de la mañana, con largas colas en el puesto de elaboración. Una imagen que también se repitió en los espacios de venta de bollos y de los populares bocadillos cardiosaludables, elaborados con pan, aceite, tomate y jamón.
La jornada inaugural continuó con las actuaciones de la charanga Noroeste y Gaeloc Medieval, la representación teatral O toxo a cargo del alumnado del IES de Carral, un espectáculo de zancudos y malabaristas y la verbena nocturna con Dúo D’Vicio y el grupo América de Vigo.
Programación del domingo, 10 de mayo
La Festa do Pan continuará este domingo, 10 de mayo, a partir de las 11.00 horas. Será entonces cuando reabra la exposición y venta de pan, el bocadillo cardiosaludable, la feria medieval, los expositores de asociaciones y centros educativos, y talleres de pan y pulseras de cuero. A las 11.30 horas actuará Gaeloc Medieval, seguido del expositor Pan en 3D a las 12.00 horas.
A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne y la posterior procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela. La programación continuará a las 13.30 horas con una nueva actuación de Gaeloc Medieval y a las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo de la Orquesta Acordes.
Por la tarde, a las 16.00 horas, la charanga Sorcha Show Band animará el Campo da Feira, seguida a las 16.30 horas por otra actuación itinerante de Gaeloc Medieval por las calles, junto con la continuidad de los talleres y el expositor Pan en 3D. A las 17.00 horas tendrá lugar el espectáculo Rufina e Benito, en el que se repartirán trozos de Carral entre el público asistente para que pueda degustar esta delicia carralesa.
La jornada proseguirá con nuevas actuaciones de Gaeloc Medieval a las 18.00 horas y de la charanga Sorcha a las 18.30 horas. La Festa do Pan se despedirá a partir de las 20.00 horas con la sesión musical nocturna a cargo de la Orquesta Acordes.
- Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
- La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
- El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple
- ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
- Parece California, pero está en A Coruña: la terraza 'oculta' de Bastiagueiro para brindar entre palmeras este verano
- Party: el icónico club de la movida coruñesa donde los domingos no tenían fin
- Repsol tramita la regularización ambiental de la gasolinera de Vilarrodís, en Arteixo, tras 60 años en activo
- La Festa do Pan de Carral vuelve este fin de semana con bocadillos, talleres y actuaciones musicales