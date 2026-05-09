La concejala no adscrita de Arteixo acusa al PSOE de "oportunismo" por intentar "colgarse medallas" por las irregularidades en la Travesía

La concejala no adscrita de Arteixo, Noelia Martínez, ha reaccionado con dureza ante las últimas declaraciones del PSOE sobre las irregularidades en la Travesía de Arteixo. Según la edila, la reciente "reposición de la legalidad" y la retirada de la caseta que invadía la acera son fruto exclusivo de su "presión política constante, denuncias públicas y acceso al expediente" realizado durante semanas.

Desde la formación califican de "oportunismo político" la postura del portavoz socialista, Martín Seco, y Martínez asegura que en el expediente municipal consta que el PSOE tuvo acceso a la documentación hace años sin actuar. "¿Qué hicieron entonces? ¿Vieron la ilegalidad y decidieron callar para proteger a alguien?", se preguntan.

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Martínez lamenta que el PSOE se abstuviera en el pleno cuando hubo que exigir responsabilidades y aparezca ahora para intentar "apropiarse de un trabajo que no hizo". "Si no van a ayudar a cambiar este gobierno, por lo menos que no estorben", sentencian desde la formación independiente.