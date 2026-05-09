Críticas por la falta de inversión de Portos en Betanzos

La Asociación Amigos de los Ríos de Betanzos (Arbe) critica la falta de inversión de Portos . "Lo único que hizo desde el intento de cobro de tasas de 2022 fue colocar una señal de limitación de la velocidad", critica el colectivo.

Arbe reclama nuevamente iluminación, una barandilla, contenedores para residuos oleosos, escaleras, la campa de varada y el dragado de los muelles.

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La asociación apremia además una actuación ante el riesgo de accidentes por el mal estado de una barandilla.