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A Laracha incorpora a cuatro auxiliares al cuerpo de la Policía Local

Los agentes prestarán servicio durante seis meses, coincidiendo con la temporada estival

Los agentes de la Policía Local de A Laracha.

Los agentes de la Policía Local de A Laracha. / LOC

RAC

A Laracha

El Concello de A Laracha ha incorporado esta semana a cuatro auxiliares de Policía Local que prestarán servicio durante los próximos seis meses.

Los nuevos efectivos fueron recibidos por el alcalde, José Manuel López Varela, y el oficial Víctor Vilanova, para coordinar un operativo que busca garantizar la seguridad durante la temporada estival, época de máxima afluencia en puntos como la playa de Caión o el área recreativa de Gabenlle.

Sin embargo, este refuerzo llega en un contexto delicado para el cuerpo. Aunque el servicio recuperó la operatividad tras el regreso de cuatro agentes de sus bajas médicas, el conflicto laboral sigue latente.

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