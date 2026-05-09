Miles de vecinos se manifestaron este sábado en A Laracha para mostrar su rechazo al proyecto de planta de biogás previsto en la parroquia de Soandres. La movilización, convocada por la plataforma vecinal Stop Biogás, recorrió el centro del municipio entre tambores, panderetas y pancartas hasta la plaza del Concello, donde se leyó un manifiesto en defensa del rural y del medio ambiente.

Manifestación multitudinaria en A Laracha contra la planta de biogás de Soandres: "A Laracha non se vende" / Casteleiro

Durante la protesta se escucharon consignas como “Rueda escoita, Laracha está en loita”, “Queremos aire puro, non futuro escuro”, “O rural non é un polígono industrial” o “Laracha se defiende, goberne quen goberne”. Los asistentes también corearon una canción creada para la ocasión: “Os montes non se venden, biogás na Laracha non”.

Manifestación multitudinaria en A Laracha contra la planta de biogás de Soandres: "A Laracha non se vende" / Casteleiro

Uno de los momentos más simbólicos fue el paso de un ataúd con el mensaje “Morte de Soandres”, realizado por los propios vecinos para denunciar el impacto que tendría la instalación sobre la zona rural y la calidad de vida de los vecinos.

La plataforma asegura que unas 500 familias viven en un radio inferior a tres kilómetros del emplazamiento previsto y teme problemas de olores, aumento del tráfico pesado, riesgos para el agua del río Río Anllóns y afecciones al patrimonio arqueológico del entorno. Los colectivos vecinales insisten en que no se oponen a las energías renovables, sino al tamaño y ubicación del proyecto.

Manifestación multitudinaria en A Laracha contra la planta de biogás de Soandres: "A Laracha non se vende" / Casteleiro

La protesta llega además en un momento de creciente oposición institucional. Los Concellos de A Laracha, Arteixo, Cerceda, Carballo y Culleredo han anunciado alegaciones conjuntas contra la planta, mostrando un frente común ante el proyecto.

Los convocantes advirtieron al cierre de la marcha que esta movilización “no remata aquí” y avanzaron nuevas acciones para intentar frenar la tramitación de la planta de biogás en Soandres.