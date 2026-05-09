El mercado de Betanzos enfila su reapertura con 10 de los 12 puestos adjudicados. Tras dos concursos fallidos, el Concello inició una ronda de contactos directos con personas y empresas que habían mostrado interés por instalarse en el mercado. Las negociaciones dieron sus frutos. A los tres espacios que ya habían sido adjudicados hace semanas —destinados a productos gourmet y dos establecimientos de hostelería— se sumaron esta misma semana las concesiones de la cafetería de la planta baja con terraza exterior, la cafetería de la planta superior, otros dos puestos de hostelería y los correspondientes a carnicería, pescadería y panadería.

"El nuevo mercado municipal contará así con una combinación de oferta tradicional y gastronómica, siguiendo el modelo planteado por el Concello desde el inicio del proyecto: integrar puestos de producto fresco y de proximidad con nuevos espacios vinculados a la restauración y a la dinamización social y turística del casco histórico", celebra el Ejecutivo municipal presidido por la socialista María Barral, que celebró este viernes la primera reunión conjunta con los concesionarios de los puestos para coordinar y avanzar en cuestiones organizativas y del futuro funcionamiento conjunto del mercado.

La alcaldesa, María Barral, destaca la respuesta de profesionales obtenida en esta nueva fase y se muestra convencida que el mercado “será un elemento clave para seguir revitalizando el casco histórico y generar actividad económica y social en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad”. "La recuperación de este edificio forma parte de la apuesta del Concello por recuperar patrimonio histórico para ponerlo al servicio de la ciudadanía y dinamizar el casco histórico”, apunta la regidora, que recuerda que esta actuación fue posible gracias a la captación de fondos europeos destinados a proyectos de regeneración urbana.

La alcaldesa espera que la plaza se convierta “en un espacio vivo, atractivo y de referencia tanto para vecinos y vecinas como para visitantes”, combinando oferta gastronómica, comercio de proximidad y actividades vinculadas a la dinamización del casco antiguo.