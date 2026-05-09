Gus de la Paz

La Panadería O Carballo cumple 75 años de vida en Oleiros triunfando con pan y caracolas

Fundada en 1951, la Panadería O Carballo lleva tres generaciones despachando pan en su obrador de Oleiros y en la tienda que tienen en Culleredo. Natividad y Manolo Gómez fueron quienes comenzaron la tradición artesana en la familia, que ahora está en manos de su nieta, Noelia Gómez. El pan es uno de los productos estrella de este emblemático negocio de la Avenida das Mariñas. Pero sus empanadas, que elaboran en más de diez variedades, y sus caracolas, les siguen de cerca. "Vendemos más de 1.000 al mes", dice la dueña del establecimiento sobre el dulce.

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