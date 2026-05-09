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El PP denuncia que Bergondo gastó en 2025 más de 12,5% del presupuesto de forma irregular

Pleno de Bergondo. | LOC

Pleno de Bergondo. | LOC / LOC

RAC

Bergondo

El PP avanza su voto en contra a la cuenta general de 2025 por el elevado nivel de reparos de Intervención. La formación denuncia que la Intervención emitió hasta 77 reparos suspensivos que suman 1, 18 millones, lo que supone el 12,5% del presupuesto.

La mayoría de las advertencias del habilitado nacional se refieren al uso recurrente del contrato menor en lugar del procedimiento abierto. Otros reparos responden al incumplimiento de la obligación de solicitar al menos tres presupuestos para justificar una contratación, detallan los populares.

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El PP afirma que tampoco existe una "adecuada planificación anual de los gastos". "No se trata de una situación puntual, sino de algo que se viene repitiendo año tras año sin ningún viso de cambio de actitud", critica su portavoz, Manuel Fafián.

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