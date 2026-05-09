El PSOE de Arteixo insta al Concello a reparar infraestructuras peligrosas en el Camiño dos Cabalos y Loureda

El PSOE de Arteixo presentó en el último pleno ordinario un ruego exigiendo intervenciones inmediatas en dos puntos críticos de la red viaria municipal que estaban generando "inseguridad y malestar ciudadano". Tras la denuncia pública y oficial de la formación, los servicios municipales comenzaron a ejecutar las reparaciones solicitadas.

El PSOE alertó sobre la deficiente instalación de un badén en el paso de peatones de la calle Camiño dos Cabalos, a la altura del paseo fluvial. Aunque el objetivo de la infraestructura es garantizar la seguridad en una zona sensible situada entre áreas de juegos, zonas de ocio y el centro de salud, su mala ejecución estaba provocando daños materiales en los vehículos, incluso circulando a velocidades reducidas, tal y como indica su portavoz, Martín Seco.

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La segunda demanda se centra el la vía DP-508, en el entorno de la Casa Rectoral de Loureda. "Non sabemos se cumpre coa normativa, pero o que era evidente é que estaba a xerar moito malestar na cidadanía", señalaron desde el grupo municipal, subrayando que la seguridad peatonal no debe ser incompatible con la integridad de los vehículos.