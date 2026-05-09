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El PSOE de Arteixo insta al Concello a reparar infraestructuras peligrosas en el Camiño dos Cabalos y Loureda

El grupo exige intervenciones "inmediatas" en dos puntos críticos de la red viaria

Camiño dos Cabalos.

Camiño dos Cabalos. / LOC

RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo presentó en el último pleno ordinario un ruego exigiendo intervenciones inmediatas en dos puntos críticos de la red viaria municipal que estaban generando "inseguridad y malestar ciudadano". Tras la denuncia pública y oficial de la formación, los servicios municipales comenzaron a ejecutar las reparaciones solicitadas.

El PSOE alertó sobre la deficiente instalación de un badén en el paso de peatones de la calle Camiño dos Cabalos, a la altura del paseo fluvial. Aunque el objetivo de la infraestructura es garantizar la seguridad en una zona sensible situada entre áreas de juegos, zonas de ocio y el centro de salud, su mala ejecución estaba provocando daños materiales en los vehículos, incluso circulando a velocidades reducidas, tal y como indica su portavoz, Martín Seco.

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La segunda demanda se centra el la vía DP-508, en el entorno de la Casa Rectoral de Loureda. "Non sabemos se cumpre coa normativa, pero o que era evidente é que estaba a xerar moito malestar na cidadanía", señalaron desde el grupo municipal, subrayando que la seguridad peatonal no debe ser incompatible con la integridad de los vehículos.

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