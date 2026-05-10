Avia Veira insta ao Concello ampliar a bolsa de vivendas de aluguer na Coruña

A candidata á alcaldía esixe ao Concello información sobre a situación na que se atopan as 20.000 casas baleiras que hai na cidade

Avia Veira ante o Palacio Municipal de María Pita. / Iago López

RAC

A Coruña

A candidata do BNG á alcaldía, Avia Veira, insta o Goberno local a que amplíe a bolsa municipal de vivendas en aluguer e a que faga un estudo do parque inmobiliario da cidade que permita saber con exactitude cantos pisos baleiros existen na Coruña, paso previo para a súa posta no mercado.

«O da vivenda non é un problema xeracional, non afecta só a mocidade. É un problema transversal e atinxe sobre todo ás persoas traballadoras. Hoxe na Coruña é practicamente imposíbel mercar un piso co salario normal dunha persoa traballadora. Desde o BNG imos traballar para termos unha Courña en que a xente poda vivir nos seus barrios», dinalou Veira durante o acto Garantir a Vivenda. Erradicar a Crise, organizado polo BNG e Galiza Nova da Coruña.

“O Goberno local ten que facer un estudo do Parque Inmobiliario da cidade. Queremos saber en que situación se atopan as famosas 20.000 vivendas baleiras que hai na Coruña, en que situación de accesibilidade, de habilitabilidade, para as pór no mercado e aumentar a oferta de vivendas en aluguer”, engadiu Avia Veira.

