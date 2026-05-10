Herida una mujer de 36 años al chocar su patinete contra un turismo en A Coruña

Una mujer de 36 años fue traslada al Chuac este domingo tras chocar con su patinete eléctrico contra un turismo en la confluencia del Paseo de Ronda con la calle Gregorio Hernández.

El accidente, que se produjo en torno a las ocho de la tarde, ocasionó la caída de la mujer, por lo que enseguida se acercaron hasta el lugar los servicios de emergencias.

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Tras la alerta del 112, el 061 y la Policía Local se desplazaron rápidamente al lugar para regular atender a la víctima y regular el tráfico. Los sanitarios, tras estabilizar a la mujer in situ, ordenaron su traslado al Chuac, mientras el equipo de Atestados del 092 permanecía en la zona realizando el peritaje del accidente.