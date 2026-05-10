La influencer catalana Betsa Bermúdez se muestra "súper triste" ante la escasez de uso del gallego en A Coruña: «Pensaba que todo el mundo lo hablaba»
La creadora de contenido, que se mudó hace apenas un par de meses a la ciudad, reconoció en un vídeo que no se esperaba que la gente no emplease el idioma habitualmente
Mudarse a una nueva ciudad siempre implica un choque cultural, pero lo que no esperaba la influencer de lifestyle Betsa Bermúdez era encontrarse con una isla lingüística. Tras apenas unos meses viviendo en A Coruña, la joven catalana ha compartido con su millón de seguidores en TikTok un sentimiento que ha corrido como la pólvora: una profunda tristeza al ver que el gallego brilla por su ausencia en las calles, al menos en las que ella se mueve.
Para alguien acostumbrado a la inmersión lingüística de Cataluña, el panorama coruñés le ha resultado desolador. El discurso de Bermúdez, que siempre hace alarde de la ciudad, pone esta vez el dedo en la llaga de una realidad: el gallego parece haberse quedado como una asignatura de pupitre, mientras que en el día a día, el castellano reina.
Yo pensaba que eran como nosotros"
"Yo pensaba que eran como nosotros (los catalanes), que todo el mundo hablaba en gallego. Resulta que en la escuela lo enseñan, pero no es habitual que la gente lo hable de forma suelta", afirmó la influencer en un vídeo, en el que aseguró que su intención es hacer más contenido en su lengua natal. Un baño de realidad que la creadora de contenido no vio venir entre tanta estética cosmopolita.
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