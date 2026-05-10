Oleiros exige eliminar de raíz los 'plumachos' para evitar sanciones

El Concello de Oleiros mantiene desde hace años una lucha feroz contra las especies invasoras, en concreto contra los plumachos o herba da pampa (Cortaderia Selloana, por su nombre científico), una especie que se introdujo en Galicia como planta ornamental para las medianas de la AP-9. El modo de eliminar esta planta es determinante para evitar su proliferación, ya que de cada ejemplar pueden salir más de 100.000 nuevas plantas si se propaga la semilla. Y también es importante eliminarlas de raíz para evitar que vuelvan a brotar.

Precisamente, en los expedientes que el Concello está abriendo para requerir la limpieza de la maleza en las fincas del municipio, especialmente en las que tienen presencia de esta planta, está incidiendo en este aspecto. "No caso de existir na finca plantas da especie Cortadeira Selloana (herba da Pampa ou plumeiros), a parcela só se considerará limpa se ditos exemplares son ELIMINADOS DE RAÍZ por medios químicos ou mecánicos", especifica el Gobierno local, que exige también para ello el justificante del tratamiento empleado.

El hecho de no proceder a la limpieza de las fincas o no atender a los requerimientos del Concello de Oleiros supone un incumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza de Oleiros y de la Lei do Solo de Galicia. En este supuesto, la Administración Municipal podría proceder a su ejecución forzosa "mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente ata lograr a execución das obras", advierte en sus resoluciones, en las que también plantea la posibilidad de acudir a la ejecución subsidiaria de los trabajos, que ejecutaría el propio Concello para después pasar la factura de la intervención a los propietarios de las parcelas.

Críticas de ida y vuelta

Este celo en la eliminación de los plumachos también ha llevado al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, a denunció recientemente el proceder del Gobierno gallego a este respecto. El regidor reprochó a la Xunta que esté triturando toda la vegetación en los márgenes de las carreteras de su titularidad. Según criticaba entonces, este método "provoca a proliferación, porque non só non sacan a planta; a machacan e a replantan ao soterrala".

Pero el Concello tampoco es ajeno a las críticas. El pasado mes, el Partido Socialista de Oleiros publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que emplazaba al Gobierno municipal de Alternativa dos Veciños a "predicar co exemplo". En él denunciaban que operarios muncipales estaban cortando "polas bravas" varios ejemplares de Cortaderia Selloana "a menos de 50 metros da Casa do Concello" y "sen empregar medidas de contención". "Está ben ir á Diputación a pedir que os desbroces de estradas provinciais se fagan con medios químicos ou mecánicos, está ben pedir que se eliminen de raíz, pero estaría mellor predicar co exemplo", insistían.