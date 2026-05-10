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El PSOE de Oleiros denuncia "irregularidades" en la gestión del presupuesto

El grupo acusa al alcalde de realizar un «abuso sistemático de los contratos a dedo», fraccionando importes para evitar concursos públicos y saltarse el límite de 50.000 euros

Vista de la Casa del Concello de Oleiros.

Vista de la Casa del Concello de Oleiros. / LOC

RAC

Oleiros

El PSOE de Oleiros ha cargado duramente contra la gestión económica del Concello tras examinar la memoria de 2025. Los socialistas denuncian que casi el 2% del presupuesto municipal, lo que se traduce en 1.098.080 euros, se ejecutó con «irregularidades», según confirman los informes del Interventor.

El PSOE señala un «abuso sistemático de los contratos a dedo», fraccionando importes para evitar concursos públicos y saltarse el límite de 50.000 euros. Además, critican la gestión de personal por contratar interinos para programas inexistentes y omitir la publicidad obligatoria en boletines oficiales.

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«Alternativa prioriza la propaganda y la demagogia sobre la gestión eficiente», denuncian, acusando al Gobierno local de regar con dinero público publicaciones como Vivir en Oleiros mientras ignora las advertencias de Intervención.

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