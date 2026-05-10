El PSOE de Oleiros denuncia "irregularidades" en la gestión del presupuesto
El grupo acusa al alcalde de realizar un «abuso sistemático de los contratos a dedo», fraccionando importes para evitar concursos públicos y saltarse el límite de 50.000 euros
El PSOE de Oleiros ha cargado duramente contra la gestión económica del Concello tras examinar la memoria de 2025. Los socialistas denuncian que casi el 2% del presupuesto municipal, lo que se traduce en 1.098.080 euros, se ejecutó con «irregularidades», según confirman los informes del Interventor.
El PSOE señala un «abuso sistemático de los contratos a dedo», fraccionando importes para evitar concursos públicos y saltarse el límite de 50.000 euros. Además, critican la gestión de personal por contratar interinos para programas inexistentes y omitir la publicidad obligatoria en boletines oficiales.
«Alternativa prioriza la propaganda y la demagogia sobre la gestión eficiente», denuncian, acusando al Gobierno local de regar con dinero público publicaciones como Vivir en Oleiros mientras ignora las advertencias de Intervención.
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