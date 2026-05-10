Sada pide por carta al Estado la reactivación de las negociaciones sobre el futuro del pazo de Meirás

Han pasado dos meses desde que el Tribunal Supremo confirmó la titularidad pública del pazo de Meirás y el Gobierno todavía no ha hecho pública la hoja de ruta para fijar usos y establecer el modelo de gestión de esta singular edificación diseñada por Emilia Pardo Bazán y reconvertida posteriormente en residencia de veraneo del dictador Francisco Franco. Como ya avanzó este diario, el fallo es firme desde el pasado 29 de abril y, en respuesta al BNG, el Ejecutivo afirmó que la posible transferencia de este inmueble a Galicia y sus usos futuros se debatirán y acordarán en el seno de la comisión de coordinación creada en 2021,de la que forman parte la Administración General del Estado, la Xunta, la Diputación y los concellos de Sada y A Coruña.

En una misiva dirigida al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el alcalde del Ayuntamiento de Sada, Benito Portela, apela a la necesidad de "avanzar en la definición compartida del futuro del pazo, de sus usos y modelo de gestión" y garantizar que estos respondan a "los principios de memoria democrática, participación institucional y vinculación con el territorio" El alcalde de Sadamaioría se suma además a la petición de la cesión de As Torres a Galicia.

El Ayuntamiento de Sada, que adoptó desde el principio una posición muy proactiva en este proceso, solicita al departamento estatal la convocatoria "a la mayor brevedad posible" de la comisión de coordinación creada en 2021 y abordar, "si se considera oportuno", la actualización del protocolo para la gestión compartida de este espacio para "adaptarlo al nuevo escenario jurídico".

Cooperación, pluralidad y consenso

Tras la histórica sentencia de primera instancia que declaró que el pazo era patrimonio público, las administraciones acuñaron la expresión el consenso Meirás para referirse a ese todos a una que había resultado clave en el éxito de la demanda. A lo largo del proceso se han abierto fisuras en ese acuerdo que el Concello de Sada propone dejar atrás para retomar la senda del diálogo. "Entendemos que el futuro del pazo de Meirás debe construirse desde la cooperación institucional, la pluralidad y en consenso, evitando dinámicas ajenas al espíritu de colaboración interadministrativa que hizo posible la recuperación de este bien al patrimonio público", razona el alcalde.

El regidor reitera su "plena disposición al diálogo y al trabajo conjunto" y defiende que es "fundamental" garantizar la presencia activa de las administraciones implicadas y "favorecer y activar instrumentos de participación y diálogo con la sociedad gallega y, muy especialmente, con el movimiento memorialista y sus asociaciones y entidades representativas".