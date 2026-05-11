Abegondo contrata obras para arreglar carreteras en el rural por casi 130.000 euros

El Concello de Abegondo ha licitado tres obras para la reparación de carreteras en las parroquias de Cos, Presedo, Leiro, Folgoso, Sarandós y Abegondo. En total el Ayuntamiento invertirá casi 130.000 euros para estas obras, financiadas con fondos de la Diputación de A Coruña.

La justificación para las actuaciones en más de 15 caminos es la misma en los diferentes contratos, y es que el estado de conservación de los viales es "muy malo" y que es "muy molesta la circulación por los mismos a la vez que peligrosa, tratándose de unas vías fundamental para la comunicación del municipio". En todos ellos se realizarán los mismos trabajos: la limpieza de cunetas en ambos márgenes, así como el asfaltado sobre el camino existente.

Las obras se harán en los núcleos de Ardeduxo, O Asadiño, Aldea de Abaixo de Cos, Brandián, Bordel y A Rúa, tendrán un plazo de ejecución de un mes cada una y en ellas trabajarán 5 personas. Las intervenciones en Sarandós y Abegondo son las que reciben una mayor parte del presupuesto, con 51.545 euros, mientras las de Folgoso, Presedo y Cos recibirán 30.241 euros y la actuación entre O Rueiro y Bordel supondrá una inversión de 45.469 euros.

Noticias relacionadas

Abegondo cuenta con 274.000 euros de fondos provinciales para obras y otros 567.000 euros de fondos propios que también se destinarán a la reparación de caminos y la mejora de las redes de servicio, según se detalla en los presupuestos municipales aprobados a finales de enero. La otra gran intervención del Concello prevista para este año es la finalización del Pazo da Cultura de Os Loureiros, que incluirá obras de jardinería y rehabilitación, así como la dotación de mobiliario.