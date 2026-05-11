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Abegondo contrata obras para arreglar carreteras en el rural por casi 130.000 euros

El Concello señala que el estado de conservación de los caminos es "muy malo" y que la circulación por ellos es "peligrosa"

La Corporación municipal, durante un pleno extraordinario en Abegondo.

La Corporación municipal, durante un pleno extraordinario en Abegondo. / LOC

M.C.

Abegondo

El Concello de Abegondo ha licitado tres obras para la reparación de carreteras en las parroquias de Cos, Presedo, Leiro, Folgoso, Sarandós y Abegondo. En total el Ayuntamiento invertirá casi 130.000 euros para estas obras, financiadas con fondos de la Diputación de A Coruña.

La justificación para las actuaciones en más de 15 caminos es la misma en los diferentes contratos, y es que el estado de conservación de los viales es "muy malo" y que es "muy molesta la circulación por los mismos a la vez que peligrosa, tratándose de unas vías fundamental para la comunicación del municipio". En todos ellos se realizarán los mismos trabajos: la limpieza de cunetas en ambos márgenes, así como el asfaltado sobre el camino existente.

Las obras se harán en los núcleos de Ardeduxo, O Asadiño, Aldea de Abaixo de Cos, Brandián, Bordel y A Rúa, tendrán un plazo de ejecución de un mes cada una y en ellas trabajarán 5 personas. Las intervenciones en Sarandós y Abegondo son las que reciben una mayor parte del presupuesto, con 51.545 euros, mientras las de Folgoso, Presedo y Cos recibirán 30.241 euros y la actuación entre O Rueiro y Bordel supondrá una inversión de 45.469 euros.

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Abegondo cuenta con 274.000 euros de fondos provinciales para obras y otros 567.000 euros de fondos propios que también se destinarán a la reparación de caminos y la mejora de las redes de servicio, según se detalla en los presupuestos municipales aprobados a finales de enero. La otra gran intervención del Concello prevista para este año es la finalización del Pazo da Cultura de Os Loureiros, que incluirá obras de jardinería y rehabilitación, así como la dotación de mobiliario.

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