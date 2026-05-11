Carral tiene un nuevo puente para conectarlo con Meirama

Carral ya cuenta con un nuevo puente que conecta el municipio con Meirama. La actuación supuso una inversión de más de 425.000 euros de la Diputación de A Coruña para levantar una nueva estructura sobre el río Castro y ejecutar una variante del trazado de 300 metros.

La obra buscaba mejorar uno de los puntos negros de accidentes de la zona. La carretera DP-2104 encadenada varias curvas muy cerradas, una de ellas sobre la antigua obra de fábrica, además de ser muy estrechas, ya que la plataforma existente solo tenía 4 metros de ancho, por lo que vehículos como camiones o autobuses tenían dificultad de maniobra.

El nuevo puente cuenta con una altura de 4,65 metros y 18 metros de longitud. El proyecto de la Diputación para la variante supuso la eliminación de uno de los tramos con más curvas y amplió la plataforma con dos carriles de 3,5 metros cada uno. El nuevo trazado cuenta con radios mínimos de 50 metros, en lugar de los 20 que tenía el punto más complicado del vial.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso destacó que esta obra "da resposta a unha necesidade real como é eliminar un punto perigoso na estrada que conecta Carral con Meirama e seguimos avanzando cara unha rede provincial de estradas máis moderna e máis segura". González Formoso también pidió perdón a los vecinos por el retraso de las obras, aprobadas inicialmente en marzo de 2022, y anunció que pronto habrá contactos del Concello de Carral con los vecinos para crear aceras en el mismo vial y conectar así los diferentes núcleos.

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El alcalde carralés, José Luis Fernández Mouriño, destacó que la obra "quedou máis que perfecta" y recordó que "os autobuses tiñan moitos problemas para cruzar esta estrada".