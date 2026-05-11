García Seoane avanza un acuerdo para desbloquear el futuro del Ceida

Después de año y medio con el convenio y los estatutos caducados, los actores implicados en la gestión del Centro de Extensión y Divulgación Universitaria (Ceida) parecen haber llegado a un acuerdo para su renovación y adaptación a la normativa vigente.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en un programa radiofónico en el que avanzó que "se va a modificar el convenio con el visto bueno de todas las partes y también los estatutos", por lo que el funcionamiento del Ceida "está garantizado", apuntó.

El regidor explicó que el Concello de Oleiros y la Universidade de A Coruña "teníamos claro lo que había que hacer" pero que, "inexplicablemente", la Xunta, el tercero de los organismos implicados, "demoró hasta ahora esta decisión, pero ya está solucionado", reconoció.

"Hubo momentos en los que llegamos a pensar que había algún interés en que esto se cayera", indicó García Seoane, que informó de que la aprobación definitiva se materializará "dentro de unos días" por parte de las tres administraciones.

Comisión parlamentaria

La situación del Ceida se abordó recientemente en el Parlamento gallego. En el transcurso de una comisión parlamentaria, la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira, reconoció que durante las negociaciones "pasamos por muchos momentos distintos y muchas dudas, por eso se dilató en el tiempo", explicó.

Díaz Mouteira confirmó la existencia de un acuerdo e indicó que el mismo se remitió la semana pasada al Ceida para que se lo hiciese llegar al Concello y a la Universidad. El siguiente paso, señaló, será "elevarlo a las asesorías jurídicas para avanzar hacia la firma".

Desconocimiento del personal

En el Ceida los trabajadores afirman desconocer el acuerdo entre las partes. No obstante, aclaran que su situación se ha normalizado. Después de tener pendientes los gastos hasta diciembre, los pagos de marzo y abril los han cobrado como correspondía.