Oleiros recibe la petición de derribo del antiguo concesionario de Opel en Perillo

El incendio declarado el pasado sábado en las instalaciones del antiguo concesionario de Opel en Perillo han servido para poner en el centro de la actualidad política esta infraestructura. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que ya el viernes dejaba entrever la necesidad de derribar el inmueble, situado a los pies de la N-6, ha confirmado este lunes que sus propietarios han tramitado una petición para tirar el edificio.

Como explicaba el regidor en un programa radiofónico, "es un edificio bastante grande que está abandonado desde hace muchos años". Ese estado de abandono ha provocado un "deterioro muy grande" en las instalaciones, lo que a su vez ha motivado que el Concello le haya abierto un expediente a la propiedad.

"Hablaba de que había que demolerlo y desgraciadamente anteayer entraron y prendieron fuego. Menos mal que tenemos buen servicio contraincendios, porque el problema podría ser con las viviendas colindantes", relataba García Seoane del incidente del sábado.

Respecto al futuro que le espera al inmueble, el alcalde indicó que "ahí no va a haber ninguna empresa", sino que se cerrará la manzana con la construcción de viviendas hacia la rúa As Garridas. El Concello "ultima" la urbanización de este ámbito, avanzó.

También mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos. "Los propietarios vinieron aquí al Concello diciendo que habían tramitado una petición para tirar el edificio en el plazo más breve posible. Les pedimos que fuese de inmediato, porque allí ya no pinta nada". "Que sepan que está abordado", sentenció el alcalde.