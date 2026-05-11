Unión por Cambre fuerza un pleno extraordinario para obligar al Gobierno a dar explicaciones

Unión por Cambre (UxC) ha forzado un pleno extraordinario el próximo jueves 21 de mayo. La formación encabezada por la exalcaldesa María Pan reclama a la regidora Diana Piñeiro y su equipo de gobierno que dé explicaciones sobre la "situación económica, a falta de seguridade e servizos e a falta de persoal no Concello de Cambre, así como as solucións que teñen previstas a corto prazo para non seguir minguando os servizos municipais", según se detalla en la convocatoria de la sesión.

UxC representa un tercio de los concejales de la corporación municipal, por lo que no ha necesitado el apoyo del resto de grupos para convocar la sesión. La formación no ha contestado a preguntas de este medio sobre sus razones para convocar al Pleno o el contenido de la propuesta que presentará.

Desde el Ejecutivo local apuntan que recibieron la petición "con sorpresa e unha profunda desconcertación", que viene de una "persona investigada en asuntos de enorme gravidade". El Gobierno municipal consideran la decisión como "unha falta de respecto e un insulto aos veciños e veciñas de Cambre".

"Levo apenas un ano á fronte da Alcaldía e a marxe de actuación e resolución foi moi limitada debido á grave situación económica, administrativa e institucional na que nos atopamos o Concello", añade Piñeiro, que señala que le corresponde a Unión por Cambre a dar explicaciones por su gestión "nefasta" durante 10 años y por las actuaciones investigadas por los juzgados y el Tribunal de Cuentas. A preguntas de este medio sobre estas investigaciones la formación no ha respondido.

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La convocatoria llega tras una sesión tensa en abril, en la que la oposición y el Gobierno se enfrentaron por la situación del departamento de Servicios Sociales y la falta de personal que hay en el consistorio. El Ejecutivo cambrés ha intentado dar respuesta reubicando otros trabajadores al área y avanzando en la contratación de nuevos agentes para la Policía Local, otro de los ámbitos donde hay una importante falta de efectivos.