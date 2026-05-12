Betanzos contará con un servicio de bicis eléctricas en el casco histórico

Betanzos se suma a la moda de las dos ruedas y a la apuesta por una movilidad sostenible. Consciente de su complicada orografía, el Concello acaba de sacar a contratación un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, una actuación que se financia con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística 'Casco Histórico de Betanzos', financiado con fondos europeos.

El contrato, con un presupuesto de 50.993 euros, contempla el suministro de bicicletas eléctricas, estaciones de recarga y estacionamiento (incluyendo su instalación), así como un sistema inteligente de gestión para la puesta en marcha del futuro servicio municipal de movilidad sostenible.

Inicialmente, el servicio de alquiler de bicicletas arrancará con un mínimo de seis bicicletas eléctricas de uso compartido "diseñadas específicamente para entornos urbanos y preparadas para un uso intensivo". Entre las particularidades de estos vehículos están la incorporación de sistemas de asistencia al pedaleo, geolocalización, bloqueo electrónico, iluminación integrada y tecnología de monitorización en tiempo real.

El plan municipal también contempla la instalación de al menos dos estaciones de recarga y estacionamiento, que estarán ubicadas inicialmente en el Parque da Travesa, en el casco histórico, y en la Plaza de Hermanos García Naveira, "aunque su ubicación definitiva se concretará atendiendo a criterios de accesibilidad, seguridad y conectividad urbana", apuntan desde el Concello.