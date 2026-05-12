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Buscan a una mujer de 50 años de Sada desaparecida desde este lunes

Mide 1,65 metros, es de piel blanca y tiene cabello negro

Mujer desaparecida en Sada

Mujer desaparecida en Sada / LOC

RAC

Irene María Mosquera, mujer de 50 años vecina de Sada, está siendo buscada tras desaparecer en la mañana de este lunes. Así lo ha difundido el propio Concello a través de sus redes sociales, que pide colaboración ciudadana.

Según explican, la mujer mide 1,65 metros, calza un 38, es de piel blanca, tiene cabello negro y ojos castaños. "Llevaba gafas de pasta negras y blancas y un piercing en el lado izquierdo de la nariz y en el labio, así como mechones rojos en el flequillo", relatan en la publicación.

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El ayuntamiento pide que cualquier persona que pueda dar alguna pista sobre su paradero se ponga en contacto con la Policía Local de Sada (teléfono 629 572 289), Guardia Civil (981 620 766) o emergencias en el 112 o 062.

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