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Carral repartió más de 5.000 bocadillos cardiosaludables durante la Festa do Pan

Los talleres para niños fueron la gran atracción, en especial los de elaboración de pan

Los más pequeños participan en el taller de elaboración de pan en la Festa do Pan de Carral

Los más pequeños participan en el taller de elaboración de pan en la Festa do Pan de Carral / CASTELEIRO / LCO

RAC

Carral

El Concello de Carral y la Asociación de Panadeiros vendieron más de 5.000 bocadillos cardiosaludables durante la Festa do Pan este pasado fin de semana.

La concejala de Comercio Isabel López destacó la asistencia durante los dos días a pesar del mal tiempo. "Miles de persoas achegáronse ao longo da fin de semana a Carral, reforzando a importancia desta cita gastronómica para toda a comarca", señaló.

La programación incluyó música, teatro y talleres, que fueron los grandes protagonistas al agotar todas las plazas disponibles. Los de la elaboración de pan tuvieron colas en el puesto a lo largo de todo el fin de semana, mientras que los de juguetes de madera y pulseras de cuero reunieron a unos 100 niños cada uno.

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López también reconoció el esfuerzo de los panaderos, "responsables do éxito de esta celebración". Detrás de este éxito está "o esforzo que realizan os artesáns e artesás para manter os seus negocios e preparar unha Festa do Pan que segue crecendo edición tras edición", apuntó.

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