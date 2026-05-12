El Concello de Cambre y la Xunta se reúnen para abordar las necesidades de los colegios

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, se reunió este martes con el nuevo director territorial de Educación, Santiago Freire, para abordar las necesidades y demandas de los centros educativos, Anpas y profesorado del municipio.

En la reunión el representante autonómico y la regidora analizaron distintas actuaciones de mejora y mantenimiento en varios colegios de Cambre. Las deficiencias de mantenimiento de algunos centros fueron discutidas en el pasado Pleno, a la espera del encuentro con el director territorial. El Concello se centró en especial en las intervenciones relacionadas con problemas de saneamiento, adecuación de aseos, reparación de los accesos a los colegios y otras intervenciones de conservación y seguridad.

Durante el encuentro también establecieron una hoja de ruta para avanzar en las obras más urgentes, priorizando las que puedan ejecutarse en los próximos meses durante las vacaciones de verano, para evitar molestias a profesores y alumnos. Además, el Concello trasladó necesidades de mayor envergadura que requieren de estudios técnicos.

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La alcaldesa agradeció la colaboración de la Xunta para atender las demandas y destacó "a importancia de manter unha comunicación fluída e constante para ir dando resposta ás necesidades reais dos centros educativos do municipio".