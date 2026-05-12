El Conservatorio de Culleredo recibirá 25.000 euros de la Diputación

La Diputación de A Coruña ha concedido una subvención de 25.000 euros al Conservatorio Municipal de Culleredo para el funcionamiento del centro. La entidad es el único conservatorio de Galicia que imparte iniciación musical para niños de entre 6 y 8 años, y cuenta también con clases de grado elemental y profesional de 11 especialidades.

La diputada de Educación, Yoya Neira, visitó con el alcalde José Ramón Rioboo el centro este jueves para poner en valor el apoyo de la Diputación al funcionamiento de las escuelas de formación musical. El Conservatorio Municipal de Culleredo, creado en 1992, es un centro gratuito al 100% desde el curso pasado, una decisión del Gobierno local para "impulsar una educación musical pública, accesible y de calidad" en la localidad. Entre las especialidades de instrumentos que ofertan están el violín, violoncello, piano, guitarra, percusión, saxofón, frauta, clarinete, trompeta, canto o acordeón.

El regidor de Culleredo destacó que el centro "é un proxecto de educación en valores" y que los fondos destinados a la educación "son siempre una inversión, no un gasto". El alcalde agradeció la disposición del Gobierno provincial para apoyar la financiación del conservatorio, "en contraste coa achega nula da Xunta de Galicia, malia tratarse dunha competencia autonómica". "É un orgullo contar cun centro propio, que forma desde idades temperás e que aborda un ámbito que é un piar social como a música", dijo.

Noticias relacionadas

El Concello de Culleredo tiene prevista una reforma integral del Conservatorio por 800.000 euros, aprobada el pasado mes de diciembre, además de la rehabilitación de la calle Andrés Pan Vieiro, en el entorno del centro. En este caso las obras ya están licitadas y reciben 250.000 euros, el 54% del presupuesto total, de fondos provinciales.