Cruce de acusaciones entre el PP de Culleredo y el Gobierno municipal por la financiación de la atención domiciliaria

El Concello de Culleredo finalmente se adherirá al convenio entre la Xunta y la Fegamp para asegurar un incremento de financiación para el Servicio de Ayuda en el Hogar. El PP local ha señalado al Gobierno municipal por hacer "exactamente aquello que negó públicamente" mientras acusaba a la formación de mentir.

El Ejecutivo local apunta que los informes jurídicos y técnicos concluían que el incremento pactado "es un derecho que les corresponde por defecto a las administraciones municipales" y acusa al PP de "intoxicar y tratar de infundir miedo entre la población más vulnerable". "Es absolutamente deplorable utilizar la situación de dependencia de un ciudadano por un interés particular politico", señalan desde el Gobierno de Culleredo.

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Con todo, los populares destacan que el Concello inició los trámites necesarios para manifestar su voluntad de adherirse al convenio. "Primero negaron la realidad. Después insultaron al PP. Y ahora hacen exactamente aquello que denunciábamos. Rioboo ha quedado completamente en evidencia", dijo la portavoz popular Izaskun García.