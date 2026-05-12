Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: "La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito"

El Cantón de Betanzos contará desde este miércoles con un nuevo vecino. A de Pedro, una firma con orígenes en Carral, extiende sus redes desde Sada al centro de la localidad brigantina. Lo hace además con un modelo novedoso, ya que a sus tradicionales panes, empanadas y larpeiras suma el café y la cocina saludable y, como no podría ser de otra manera, la tortilla de Betanzos.

Detrás de este negocio, que está ultimando los detalles para su puesta en marcha, se encuentran Rita Insua, vinculada a la centenaria panadería de Pedro Fernández de Carral, y su marido Antonio Calviño, el betanceiro que ha impulsado el desembarco en su ciudad natal. "Yo soy el advenedizo que lleva los números de las empresas; la familia panadera es la de mi mujer", recalca.

Cuando se enteró de que el local, ocupado anteriormente por una tienda de ropa, quedaba libre no lo dudó ni un momento y a finales del pasado año se hizo con él. Comenzó entonces una reforma integral que está a punto de culminar. "Nada de lo que había servía. Descubrimos una de las paredes, que quedó de piedra, y el antiguo terrazo del suelo lo hemos pulido y lo hemos podido conservar", indica Calviño, que cuenta ya las horas para que el nuevo establecimiento eche a andar.

Imagen de marca

En el interior, los expositores con las tartas y pasteles van a compartir protagonismo con el mobiliario. "Llamará la atención porque está lacado en el azul de la imagen corporativa", avanza. Aunque el gran valor añadido de este local es su terraza en pleno Cantón. En ella esperan servir numerosos cafés y desayunos. Precisamente su localización es lo que motivó a sus propietarios a lanzarse a ampliar su oferta. "Decidimos convertirlo en una cafetería y dar desayunos, comidas saludables y meriendas, para lo que creamos una carta pequeña con tostas y bowls de yogures y açaí", explica Antonio. "Algo tipo brunch", apunta.

Junto a estos manjares, el menú también incluirá la tortilla de Betanzos, "tanto en tapa como para llevar completa". Para prepararla cuentan con un "gran fichaje", como lo define Calviño. Se trata de la cocinera de Bodegas Barral. "Es el bar de los colegios de toda la vida. Quizá la suya no sea la tortilla más famosa, pero seguro que eran el negocio que más tortillas vendía", afirma.

"La tortilla de Betanzos con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito", señala el propietario de A de Pedro, que también fia la buena marcha del negocio a los cafés y a los dulces, en especial a las tartas personalizadas.

Empleo local

La puesta en marcha del local, el segundo de estos emprendedores tras el que abrieron hace dos años en Sada, llevará aparejada la creación de seis nuevos puestos de trabajo. "Hemos buscado gente experimentada en el sector para poder estar más tranquilos", reconoce Calviño, que explica que son todos naturales de la localidad o de las proximidades.

La firma cuenta ya con todos los permisos para abrir sus puertas este miércoles en una inauguración en la que contarán con los más allegados, pero que está abierta a todos los vecinos y vecinas de la localidad, que ganan con este local un atractivo más en pleno centro de Betanzos.